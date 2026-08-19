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«СберЗдоровье» представила ИИ-диагностику кариеса

Медицинская компания «СберЗдоровье» (входит в Индустрию здоровья Сбербанка) внедрила в свой сервис метод диагностики кариеса с помощью искусственного интеллекта. Благодаря новой функции любой пользователь может бесплатно за 5-10 секунд выявлять очаги патологического процесса, просто загрузив фотографии зубов в мобильной версии сайта в блоке «Очные услуги» в разделе «Стоматологи». Об этом CNews сообщили представители «СберЗдоровье».

ИИ-диагностика кариеса использует алгоритмы машинного обучения на базе большого объема медицинских данных, среди которых рентгеновские снимки, люминесцентные сканы, а также описание реальных клинических случаев. В результате такой предварительной диагностики пользователь получает разметку на фотографии, где указаны области зубов с подозрением на кариес. Технология также дает рекомендации по дальнейшим действиям. При необходимости обращения к врачу, формирует список ближайших клиник с разным ценовым диапазоном и свободными слотами.

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ИИ-метод призван выявить патологию на любой стадии, включая скрытый кариес в виде белого пятна.

Иван Виноградов, управляющий директор медицинской компании «СберЗдоровье»: «Мы добавили еще один инструмент для пациентов, который позволяет профилактически следить за своим здоровьем в удобном и простом формате, в комфортной обстановке. Важно, чтобы любой пользователь мог своевременно выявить наличие кариеса и начать лечение, так как это заболевание является одной из главных стоматологических проблем. Лечение зубов может быть объемным, длительным, очень затратным по времени и финансам, и мы делаем так, чтобы наши пациенты могли обойтись минимальным медицинским вмешательством».

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