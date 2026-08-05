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Холдинг «Кордиант» начал печатать полномасштабные прототипы шин на 3D-принтере

Холдинг «Кордиант» внедрил в работу подразделения Научно-технического центра НТЦ («Интайр») на Ярославском шинном заводе 3D-принтер для печати полномасштабных прототипов шин при разработке новых линеек. Технология позволяет создавать макеты, по эксплуатационным характеристикам максимально схожие с настоящими шинами, для визуального анализа и контроля геометрических параметров разрабатываемых продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Кордиант».

В настоящее время НТЦ «Интайр» реализует ряд крупных проектов, направленных на оптимизацию процессов разработки новых шин. В частности, в подразделении Центра на ярославской производственной площадке холдинга «Кордиант» в работу внедрен 3D-принтер, который позволяет печатать полномасштабные прототипы разрабатываемых шин. Технология помогает визуализировать новые дизайны протектора на этапе их разработки, чтобы выбрать оптимальное расположение элементов и определиться с геометрией рисунка.

Габариты области печати 3D-принтера – 350х350х350 мм – позволяют работать с макетами шин с большой шириной протектора в масштабе 1:1. Для печати применяются такие материалы, как PETG, PLA и TPU пластик — гибкий полимер с высокой износостойкостью и отличной ударопрочностью. Благодаря своей эластичности TPU позволяет точно воспроизводить деформируемые элементы протектора, достоверно оценивать их геометрию и поведение при нагрузке. При этом материал хорошо поддается печати на современных 3D принтерах, обеспечивая стабильную детализацию даже на сложных криволинейных поверхностях, — это делает TPU оптимальным выбором для печати макетов протектора шины.

Внедрение новой технологии позволит сократить цикл от идеи до производства шин и откроет путь к более «умным» и специализированным решениям.

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