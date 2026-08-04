«Андромеда» запустила консенсус-прогнозы c историей изменения ожиданий

Информационно-аналитическая платформа «Андромеда» представила новый интерактивный инструмент отображения консенсус-прогнозов в форме агрегированных оценок десяти ведущих аналитических домов по ключевым финансовым показателям и мультипликаторам компаний. Инструмент позволяет инвесторам в едином интерфейсе видеть регулярно обновляемые рыночные ожидания ведущих аналитических организаций по будущим финансовым показателям эмитентов и их историческую динамику.

Пользователям «Андромеды» доступны консенсус-прогнозы показателей отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса, денежного потока, мультипликаторов и доходностей – всего более 15 финансовых показателей на каждую компанию, включая агрегированные данные и детализацию по оценкам каждого из аналитических домов. Теперь пользователям не нужно вручную собирать прогнозы аналитиков с различных площадок – на «Андромеде» все данные доступны в режиме единого интерфейса. Это экономия часов рутинной работы, затрачиваемых каждую неделю при регулярном мониторинге портфеля или инвестидеи.

На старте сервис охватывает более 70 публичных компаний и агрегирует оценки 10 ведущих российских аналитических организаций – на сегодняшний день это самый широкий охват консенсусных данных в едином интерфейсе среди отечественных платформ. Консенсус-прогноз доступен в разделе «Финансовый анализ» (FA).

Дмитрий Глушаков, генеральный директор АО «Эйлер Аналитические Технологии», разработчика платформы «Андромеда»: «Консенсус-прогноз – это инфраструктурный элемент зрелого рынка. Там, где его нет, у каждого инвестора своя версия реальности, собранная из случайного набора источников, и рынку сложнее сформировать общее понимание справедливой стоимости. Когда речь идет об инвестициях на миллиарды рублей, второе мнение – это необходимость, для институциональных клиентов точность прогнозов имеет критическое значение. Запуск этого функционала соответствует нашему видению развития платформы: «Андромеда» помогает инвесторам быстро принимать правильные инвестиционные решения и пропускать плохие инвестиционные идеи. Но мы закладываем и более долгосрочный инструмент: по мере накопления данных на платформе будет формироваться исторический архив того, как консенсус аналитиков менялся и соотносился с реальной динамикой цен. Исторические данные могут объяснить, почему акция растет или падает и как прогноз аналитиков влияет на ее цену. Дополнительно массив исторических данных позволит оценивать качество аналитики в ретроспективе и принимать инвестиционные решения с опорой на верифицированную экспертизу».

В III квартале 2026 г. в «Андромеде» готовится к публикации консенсус-прогноз по макро-показателям и ценам на сырьевые товары.