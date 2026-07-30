Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Число поездок на самокатах «Яндекс Go» выросло на 60% во II квартале 2026 года

Количество поездок на самокатах «Яндекс Go» увеличилось на 60% во II квартале 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика связана с ростом частоты поездок у постоянных пользователей, притоком новых клиентов сервиса, а также расширением территории присутствия благодаря стратегическому партнерству с региональным оператором SunRent. На старте сезона-2026 сервис уже работал более чем в 100 российских городах.

Самокат остается важным транспортом для перемещения на короткие расстояния до 3-5 км. Так, по данным сервиса, с марта по август 2025 г. около половины поездок в Москве начиналось или заканчивалось у станций метро, МЦК и МЦД. При этом растет число поездок, где самокат закрывает весь маршрут целиком — например, между домом и работой, университетом и общежитием или внутри деловых районов. Наибольший спрос фиксируется рядом с транспортно-пересадочными узлами, студенческими кампусами и в центральных районов городов работы сервиса.

Также в июне 2026 г. в «Яндекс Go» появились мультимодальные маршруты, объединяющие самокат и метро для «первой мили». Приложение само предлагает доехать до станции на самокате, если это быстрее пешей прогулки, что позволяет сэкономить в среднем 10-15 минут в пути.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростелеком» сократил время запуска корпоративных сервисов на 50% с помощью платформы визуальной разработки

Wildberries идет в Казахстан за новыми складами. В России никто в аренду не сдает

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

В России будут без суда блокировать интернет-ресурсы с объявлениями о продаже SIM-боксов

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Наводим порядок в ленте ВКонтакте: подробная инструкция, как настроить под себя алгоритмы ВК

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще