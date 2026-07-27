Разделы

Веб-сервисы
|

Спрос на работников кухни и монтажников вырос в 2 раза — «Авито Подработка»

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за I полугодие 2026 г. и выяснили, каких исполнителей в Москве и Московской области стали чаще искать для подработки по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В столице наиболее заметный рост спроса зафиксирован на работников кухни (+133%), а в Подмосковье — на монтажников (+123%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В Москве средние предлагаемые вознаграждения для лидеров спроса составило 40,09 тыс. руб/мес. На втором месте оказались сборщики мебели, спрос на которых вырос на 38%, при среднем вознаграждении 63,3 тыс. руб/мес. Тройку лидеров замкнули тренеры — число предложений для них тоже увеличилось на 38%, а среднее вознаграждение достигло 59,97 тыс. руб/мес.

В Московской области лидером по росту числа предложений о подработке стала позиция монтажников: за год спрос на них увеличился на 122%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 178,84 тыс. руб/мес. Вторую строчку заняли администраторы с ростом числа предложений на 108% и средним вознаграждением 42,68 тыс. руб/мес. На третьем месте — менеджеры по продажам: число позиций для них выросло на 92% по сравнению с прошлым годом, а средний заработок достигл 10,73 тыс. руб/мес.

Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой
Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой цифровизация

В Московской области самые высокие предложения получают сборщики мебели — среднее предлагаемое вознаграждение достигло 117,2 тыс. руб/мес (+56% год к году), следом идут менеджеры по продажам (+58%, до 101,73 тыс. руб/мес) и мастера ногтевого сервиса (+76%, до 101,46 тыс. руб/мес). В Москве лидируют мастера ногтевого сервиса со средним предлагаемым вознаграждением 103,41 тыс. руб/мес (+10%), далее следуют сантехники (+24%, до 101,87 тыс. руб/мес) и парикмахеры (+35%, до 101 тыс. руб/мес)

«Лето традиционно становится периодом повышенной деловой активности на рынке временной занятости: у бизнеса растет потребность в дополнительных руках — от событийных площадок и ресторанов до строительных и монтажных бригад, а у людей — желание использовать свободное время для дополнительного заработка перед новым учебным или рабочим годом. По данным летнего опроса 58% москвичей либо уже подрабатывают летом, либо рассматривают такую возможность — эта цифра подтверждает, что гибкая занятость окончательно закрепилась как естественный инструмент управления личным бюджетом», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не точечно, а в ключевых бизнес-процессах: в России продолжается экспансия ИИ в ритейле

Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

«ЗащитаИнфоТранс» – 30 лет: от аттестационного центра до флагмана цифровизации транспорта

Россиянин создал Android-вирус, приносивший ему до полумиллиона рублей в день. Разработчик уже задержан

Экономика ИИ: почему будущее ИИ-инфраструктуры за крупными облачными регионами

В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще