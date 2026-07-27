Спрос на работников кухни и монтажников вырос в 2 раза — «Авито Подработка»

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за I полугодие 2026 г. и выяснили, каких исполнителей в Москве и Московской области стали чаще искать для подработки по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. В столице наиболее заметный рост спроса зафиксирован на работников кухни (+133%), а в Подмосковье — на монтажников (+123%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В Москве средние предлагаемые вознаграждения для лидеров спроса составило 40,09 тыс. руб/мес. На втором месте оказались сборщики мебели, спрос на которых вырос на 38%, при среднем вознаграждении 63,3 тыс. руб/мес. Тройку лидеров замкнули тренеры — число предложений для них тоже увеличилось на 38%, а среднее вознаграждение достигло 59,97 тыс. руб/мес.

В Московской области лидером по росту числа предложений о подработке стала позиция монтажников: за год спрос на них увеличился на 122%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 178,84 тыс. руб/мес. Вторую строчку заняли администраторы с ростом числа предложений на 108% и средним вознаграждением 42,68 тыс. руб/мес. На третьем месте — менеджеры по продажам: число позиций для них выросло на 92% по сравнению с прошлым годом, а средний заработок достигл 10,73 тыс. руб/мес.

В Московской области самые высокие предложения получают сборщики мебели — среднее предлагаемое вознаграждение достигло 117,2 тыс. руб/мес (+56% год к году), следом идут менеджеры по продажам (+58%, до 101,73 тыс. руб/мес) и мастера ногтевого сервиса (+76%, до 101,46 тыс. руб/мес). В Москве лидируют мастера ногтевого сервиса со средним предлагаемым вознаграждением 103,41 тыс. руб/мес (+10%), далее следуют сантехники (+24%, до 101,87 тыс. руб/мес) и парикмахеры (+35%, до 101 тыс. руб/мес)

«Лето традиционно становится периодом повышенной деловой активности на рынке временной занятости: у бизнеса растет потребность в дополнительных руках — от событийных площадок и ресторанов до строительных и монтажных бригад, а у людей — желание использовать свободное время для дополнительного заработка перед новым учебным или рабочим годом. По данным летнего опроса 58% москвичей либо уже подрабатывают летом, либо рассматривают такую возможность — эта цифра подтверждает, что гибкая занятость окончательно закрепилась как естественный инструмент управления личным бюджетом», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».