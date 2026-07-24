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«ЭлектроОптима» применила ячейки КРУ нового поколения для создания энергоцентра индустриального парка «Ленинский»

Компания «ЭлектроОптима» завершила поставку и монтаж оборудования для создания централизованной энергоинфраструктуры индустриального парка «Ленинский» в Московской области. Основу новой сети электроснабжения составили блочные распределительные трансформаторные подстанции (БКРТПБ), укомплектованные ячейками КРУ «Техно» собственного производства. Об этом CNews сообщили представители «ЭлектроОптимы».

Индустриальный парк «Ленинский» – это новый государственный проект формата Light Industrial площадью 85 тыс. м². Он предназначен для размещения современных производственных, складских и офисных комплексов. Энергосистема индустриального парка изначально проектировалась с учетом высоких требований к надежности и гибкости. Каждому резиденту парка гарантируется выделенная мощность по II категории электроснабжения, при этом вся инфраструктура должна обеспечивать возможность ее дальнейшего увеличения по запросу. Именно для решения этой задачи и была выбрана продукция компании «ЭлектроОптима».

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Ключевой особенностью проекта стало применение ячеек КРУ «Техно» нового поколения на напряжение 20 кВ, серийный выпуск которых «ЭлектроОптима» начала в мае 2026 г.. В новой версии переработана компоновка и внутренняя конструкция ячеек: обновленные компоненты позволили сократить число управляющих и защитных элементов при одновременном повышении функциональных возможностей. В результате ячейки КРУ стали компактнее и легче, при этом обеспечивают высокий уровень электрической стойкости при внутренних коротких замыканиях и воздействии дуги, что снижает эксплуатационные риски для заказчика. Высокая степень заводской готовности ячеек значительно сократила объем монтажных и пусконаладочных работ на объекте, а удобный доступ к основным узлам упрощает обслуживание в период эксплуатации.

Проект для индустриального парка «Ленинский» является для предприятия показательным примером поставки комплексного решения, основанного на собственных передовых разработках. «ЭлектроОптима» выступила не просто поставщиком оборудования, а партнером по развитию энергоинфраструктуры парка, предложив продукт, который помогает сократить сроки реализации проектов и снизить эксплуатационные затраты при сохранении высокого уровня надежности и безопасности.

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