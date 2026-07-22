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ИИ-платформа «Контекст» ИТ-интегратора Globus получила ролевые сценарии, учитывающие специфику команд

ИТ-интегратор Globus продолжает развивать корпоративную ИИ-платформу «Контекст»: теперь сотрудники юридических отделов, HR-структур, проектных или ИТ-офисов могут запускать готовые сценарии под свои задачи, а не формулировать запросы к ИИ с нуля. Например, анализировать документы, сравнивать договоры, обрабатывать входящие запросы, проверять регламенты или работать с резюме кандидатов. Об этом CNews сообщили представители Globus.

Во многих компаниях искусственный интеллект пока используется точечно. Сотрудник сам пишет запрос, уточняет формулировки, проверяет ответ и адаптирует результат под рабочий процесс. Такой подход может быть полезен для разовых задач, но плохо масштабируется внутри бизнеса. Здесь результат зависит от навыков конкретного пользователя, и управлять качеством и безопасностью становится сложнее.

«Контекст» предлагает другой формат работы. В платформе можно настроить сценарии под конкретные роли и процессы. Пользователь выбирает нужный сценарий, загружает документы или выбирает источник данных. Это позволяет использовать «Контекст» как рабочий инструмент для команд с разными задачами, правами доступа и зонами ответственности.

«Мы хотим, чтобы сотруднику не приходилось каждый раз начинать работу с ИИ с пустого поля и вопроса “с чего начать?” В бизнесе важен не просто ответ нейросети, а понятный и повторяемый процесс. Ролевые сценарии как раз помогают встроить ИИ в ежедневную работу так, чтобы результат был предсказуемым и применимым», — сказал технический директор Globus Дмитрий Лемайкин.

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Юридическим командам «Контекст» можно применять для сравнения версий договоров, поиска противоречий и анализа условий. HR-подразделениям ИИ-платформа поможет при обработке резюме, сопоставлении профиля кандидата с вакансией и подготовке кратких выводов. Операционным командам — при разборе входящих запросов, проверке документов и поиске информации в регламентах.

В Globus рассчитывают, что ролевой подход поможет компаниям аккуратнее внедрять искусственный интеллект в корпоративную среду и быстрее получать практический эффект от автоматизации повторяющихся операций.

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