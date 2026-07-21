Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

Сеть гигабитного интернета МТС охватила микрорайон Олимпийский в Тамбове

Компания МТС сообщила о расширении покрытия гигабитной сети в Тамбове. Высокоскоростной домашний интернет стал доступен почти 7 тыс. жителей микрорайона Олимпийский на северо-западе города.

Специалисты МТС завершили строительство гигабитной сети в микрорайоне Олимпийский, подключив к ней более 1 тыс. семей из четырех новостроек по ул. Пахотная. В результате доступ к высокоскоростному домашнему интернету получили жители всего микрорайона, в том числе из ЖК по улицам Сабуровская и Селезневская.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Гигабитные скорости проводного интернета МТС позволяют использовать все преимущества удаленной работы и учебы, получать дистанционные услуги и комфортно совершать покупки, не выходя из дома, смотреть фильмы в высоком качестве, играть онлайн и загружать «тяжелые» файлы. Жители микрорайона теперь могут объединить мобильную и фиксированную связь, телевидение и онлайн-кинотеатр Kion в единый пакет и экономить до 40% на цифровых сервисах.

«Мы продолжаем развивать современную телеком-инфраструктуру в новых жилых комплексах Тамбова: за последние пять лет доступ к гигабитному интернету МТС получили более 32 тыс. тамбовчан. Молодые семьи, которые преимущественно проживают в Олимпийском, активно используют цифровые сервисы, поэтому мы обеспечили новостройки надежным гигабитным интернетом. А для того чтобы сохранить архитектурный облик микрорайона, все кабельные линии связи проложили под землей», – сказал директор МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

Veon нашел хитрый способ отложить выплату миллиардных долгов

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Европа мстит российскому бизнесу «за шпионаж». Введены масштабные санкции против производителей «железа» для слежки в интернете

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

«Ростелеком» после 10 лет переговоров избавился от единственного зарубежного актива

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще