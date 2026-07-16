«Ozon Доставка» стала доступна для всех предпринимателей

Маркетплейс Ozon объявил о расширении возможностей сервиса «Ozon Доставка» — теперь им может пользоваться любая компания, при этом выставлять товары на Ozon не обязательно. Новый формат рассчитан на тех, кто хочет использовать только логистические возможности маркетплейса. Новый продукт получил название «Ozon Доставка для бизнеса».

Теперь у предпринимателей есть выбор между двумя форматами работы с «Ozon Доставкой». Первый — для продавцов, чей товар продается на Ozon, а второй — для бизнеса, который не размещает товары на маркетплейсе. Продавать можно на любой внешней площадке, а Ozon использовать исключительно как службу доставки для своих товаров через сеть ПВЗ и курьеров Ozon. Новый продукт дает возможность сторонним предпринимателям расширить свою географию продаж и получить быстрый и удобный канал доставки без размещения товаров на Ozon.

«Запуск «Ozon Доставки для бизнеса» дает предпринимателям по всей стране доступ к логистике, которая раньше была доступна только продавцам на Ozon. Теперь любой предприниматель может получить доступ к логистической инфраструктуре Ozon и сети из более 85 тыс. ПВЗ по всей стране. Мы даем возможность любому бизнесу получить преимущества логистики Ozon, в том числе тем, кто не является продавцами на маркетплейсе», — отметил руководитель логистических продуктов Ozon Роман Ивенин.

Для подключения предпринимателям достаточно создать отдельный личный кабинет сервиса «Ozon Доставки» и настроить, как будут передавать отправления. На текущем этапе доставка оформляется только вручную, до конца лета для предпринимателей также появится возможность настраивать обмен данными между кабинетом на Ozon и своим сайтом.

«Ozon Доставка» для продавцов была запущена осенью прошлого года и уже доставляет тысячи отправлений с площадок продавцов ежедневно. Благодаря новому сервису еще больше предпринимателей по всей стране получат доступ к широкой географии, не имея собственной инфраструктуры.