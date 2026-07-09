Университет «Иннополис» и «ДАО Тех» планируют развивать цифровые сервисы для промышленных предприятий России

ИТ-вуз и платформа промышленной автоматизации «ДАО Тех» договорились о сотрудничестве в развитии отечественной промышленной робототехники, включая обновление атласа индустриальных решений и обмен отраслевыми данными, информацией о мерах господдержки и образовательных программах по роботизации. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

Документ подписали заместитель директора по проектной деятельности и инфраструктуре университета «Иннополис» Евгений Данилов и исполнительный директор «ДАО Тех» Александр Лысковский.

В рамках нового партнерства стороны планируют обмениваться отраслевыми данными и совместно работать над своими цифровыми сервисами для промышленных предприятий, интеграторов и поставщиков роботизированных решений. Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис» развивает автоматизированную информационную систему для содействия роботизации предприятий, а «ДАО Тех» — отраслевую платформу для продвижения продуктов, услуг и компетенций поставщиков и системных интеграторов промышленным заказчикам, генеральным подрядчикам и партнерам.

Компании договорились актуализировать атлас индустриальных решений — формировать и обновлять базы типовых решений по роботизации промышленных процессов, взаимно размещать материалы, кейсы и описания решений на своих платформах.

Университет «Иннополис» предоставит партнеру доступ к актуализированной базе федеральных, отраслевых и региональных мер государственной поддержки роботизации производства и обеспечит их интеграцию в цифровые инструменты платформы «ДАО Тех» для информирования промышленных предприятий о возможностях субсидирования и льготного финансирования.

Стороны готовы привлекать специалистов сети центров развития промышленной робототехники по всей стране к проведению технологических аудитов промышленных предприятий через цифровые инструменты компаний.

Приоритетные направления сотрудничества также включают взаимное информирование о программах дополнительного профессионального образования в области промышленной робототехники, продвижение учебных программ и курсов сети центров развития промышленной робототехники среди пользователей цифровых платформ и совместное участие в выставках, форумах и конференциях, посвященных промышленной робототехнике и автоматизации производства.