Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

Держателям карт «МТС Банка» доступны денежные переводы в «Макс»

«МТС Банк» объявляет о запуске денежных переводов своим контактам в мессенджере «Макс» через Систему быстрых платежей (СБП). Перевести средства можно прямо из чата с пользователем. Номер телефона пользователя, которому будет осуществлен перевод, должен быть записан в контактах на мобильном устройстве. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Для выполнения перевода в чате с нужным пользователем необходимо нажать на три точки в верхней правой части экрана и выбрать в меню «Перевести деньги». Далее выбрать название «МТС Банка», указать сумму перевода и нажать «Перейти в банк». После этого откроется приложение банка, где можно завершить перевод.

Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы
Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы цифровизация

Такие переводы удобны, если вы в чате со знакомым вам человеком обсуждаете финансовые вопросы. Больше нет необходимости выходить из мессенджера и искать контакт в приложении банка – теперь все можно совершить прямо в чате.

Переводы из чата в мессенджере «Макс» доступны клиентам в мобильном приложении «МТС Деньги» на ОС Android с карт «МТС Банка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вышла модель кассы самообслуживания, которую можно адаптировать под Windows, Linux и Android

Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews

Конференция CNews «Цифровые технологии в финансовом секторе» состоится 8 сентября 2026 года

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro Max: большой и мобильный

Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад
Показать еще