Держателям карт «МТС Банка» доступны денежные переводы в «Макс»

«МТС Банк» объявляет о запуске денежных переводов своим контактам в мессенджере «Макс» через Систему быстрых платежей (СБП). Перевести средства можно прямо из чата с пользователем. Номер телефона пользователя, которому будет осуществлен перевод, должен быть записан в контактах на мобильном устройстве. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Для выполнения перевода в чате с нужным пользователем необходимо нажать на три точки в верхней правой части экрана и выбрать в меню «Перевести деньги». Далее выбрать название «МТС Банка», указать сумму перевода и нажать «Перейти в банк». После этого откроется приложение банка, где можно завершить перевод.

Такие переводы удобны, если вы в чате со знакомым вам человеком обсуждаете финансовые вопросы. Больше нет необходимости выходить из мессенджера и искать контакт в приложении банка – теперь все можно совершить прямо в чате.

Переводы из чата в мессенджере «Макс» доступны клиентам в мобильном приложении «МТС Деньги» на ОС Android с карт «МТС Банка».