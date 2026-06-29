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«Перекрёсток» запускает оплату наличными на кассах самообслуживания

Торговая сеть «Перекрёсток», входит в X5, начала внедрение возможности оплаты наличными на кассах самообслуживания. Новое решение позволяет покупателям самостоятельно оплачивать покупки как банковской картой, так и наличными денежными средствами без обращения к кассиру, сохраняя преимущества быстрого и удобного обслуживания.

В настоящее время технология завершает пилотное тестирование в супермаркете сети в московском ТЦ «Мегаполис». Предварительные результаты подтверждают востребованность нового способа оплаты среди покупателей и его эффективность в условиях высокой посещаемости магазина.

Оплата осуществляется через специальное устройство для приёма наличных денежных средств, интегрированное с кассами самообслуживания. При выборе способа оплаты покупателю необходимо внести купюры и монеты в устройство, после чего система автоматически рассчитывает и выдаёт сдачу, а затем завершает покупку. Такой сценарий позволяет сократить время расчёта по сравнению с оплатой наличными через традиционную кассу и сделать процесс покупки ещё более удобным для покупателей, а также помогает оптимизировать работу персонала супермаркетов.

В настоящее время «Перекрёсток» подводит итоги пилотного этапа и рассматривает возможность дальнейшего масштабирования технологии. В перспективе сеть планирует устанавливать подобные решения в 300 супермаркетах ежегодно.

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«Мы видим устойчивый рост популярности касс самообслуживания: всё больше покупателей выбирают этот формат благодаря скорости и удобству. При этом значительная часть клиентов по-прежнему предпочитает рассчитываться наличными. Запуск оплаты наличными на кассах самообслуживания позволяет объединить эти два запроса: сохранить привычный способ оплаты и одновременно воспользоваться преимуществами самообслуживания. Это помогает ускорять процесс покупки, сокращать очереди и делать клиентский опыт ещё более комфортным», — отмечает Александр Чухонцев, директор по поддержке и эффективности бизнеса торговой сети «Перекрёсток».

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