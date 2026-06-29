Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

ОМК автоматизировала контроль качества диагностики колесных пар грузовых железнодорожных вагонов

Объединенная металлургическая компания (ОМК) внедрила систему сбора данных о качестве диагностики буксовых узлов колесных пар в вагоноремонтной компании «ОМК Стальной путь». Сегодня компания имеет возможность оперативного контроля за диагностикой каждой колесной пары, что позволяет обеспечить соблюдение стандартов качества ремонта. Об этом CNews сообщил представитель ОМК.

Диагностика буксовых узлов железнодорожных колес – один из ключевых элементов технологического процесса вагоноремонта, напрямую влияющий на безопасность движения поездов. Обнаружение дефектов осуществляется на вибростендах вагоноремонтных депо. По результатам каждой проверки формируется протокол. Ранее протоколы хранились децентрализованно, печатались операторами и подшивались в архивную папку. Зачастую это приводило к ошибкам, утрате или недоступности при проверке. Отсутствие протокола не позволяет укомплектовать пару в состав вагона и выпустить на железнодорожную инфраструктуру.

Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами
Почему разработка без кода становится новым стандартом управления сервисами Цифровизация

Решение, реализованное на базе платформы «1С:ERP», обеспечило централизованный сбор и хранение данных о состоянии колесных пар. Это позволило исключить риски, связанные с децентрализованным хранением, сократить издержки на повторные проверки, а также гарантировать оперативный доступ к протоколам диагностики.

«Проект, реализованный сотрудниками «ОМК ИТ», позволил обеспечить прямую выгрузку данных с приборов диагностики, исключив человеческий фактор. Таким образом процесс стал полностью прозрачным, каждая колесная пара отслеживается и попадает в единую базу. Мы планируем расширить функциональность системы, дополнив ее сбором данных с дефектоскопов и стендов автотормозного оборудования. А в будущем рассчитываем, что решение даст возможность перейти к глубокой аналитике аномалий и предиктивному обслуживанию оборудования. Это повысит надежность и снизит эксплуатационные затраты компании», – отметил Илья Дзюб, руководитель направления по развитию цифровых технологий «ОМК ИТ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году

Гигантский российский геосервис научился видеть города и дороги там, где не работает GPS

Цифра приходит на ферму: как системы управления меняют российское животноводство

Крупнейшие российские телеком-операторы просят снять запрет на монтаж базовых станций на территории вузов

Евгений Мартынов, «Рег.облако»: В Россию приходит мировой тренд  —  доступ к ИИ за токены

Гигантский российский аэропорт мощно избавился от иностранного ПО для управления багажом. Импортозамещение обошлось в сотни миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Лучшие автохолодильники в машину и палатку: хиты продаж

Обзор вертикального беспроводного пылесоса Dreame Z40 TangleCut Flex+: больше никаких ножниц

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще