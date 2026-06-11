Леонид Лишневецкий возглавил дирекцию по экосистеме юридических лиц Сбербанка

Старшим управляющим директором, руководителем дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка назначен Леонид Лишневецкий. Одна из основных задач дирекции — обеспечивать бизнесу доступ к лучшим нефинансовым сервисам. Эту роль Леонид продолжит совмещать с должностью генерального директора компании «Сбер2В», входящей в экосистему юридических лиц Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Леонид работает в Сбербанке с 2013 г. Он прошел путь от эксперта в Московском банке до лидера команд по созданию решений для розничного и корпоративного бизнеса. Под его руководством была построена система управления дочерними B2B-компаниями.

В 2025 г. команда Леонида достигла рекордных результатов. Важным шагом в трансформации экосистемы для бизнеса стал запуск бизнес-группы с единым центром управления «Сбер2B», в которую вошли девять дочерних компаний банка. Переход позволил объединить отдельные ИТ-сервисы в единые сценарии цифровизации бизнеса, выстроить централизованную координацию и повысить эффективность развития продуктового портфеля.