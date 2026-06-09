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ИТ-компания «Андагар» разработала ИИ-фильтр с реалистичной визуализацией похудения для «Герофарм»

ИТ-компания «Андагар» разработала новый ИИ-инструмент для ведущей фармацевтической компании «Герофарм», производителя препаратов для борьбы с лишним весом «Семавик» и «Седжаро». ИИ-фильтр помогает пользователям увидеть возможный результат похудения на фото. Об этом CNews сообщили представители компания «Андагар».

Решение стало частью цифровой платформы «Стройнее» и продолжением развития технологий персональной мотивации в сфере заботы о здоровье.

Главной задачей проекта было создать ИИ-фильтр, который сможет корректно работать с фотографиями пользователей.

Алгоритмы анализируют фотографию, определяют силуэт человека и аккуратно применяют эффект визуального похудения, сохраняя пропорции и детали кадра.

Благодаря настройкам при создании изображений удалось сохранить узнаваемость лица, минимально изменять одежду и окружение, а также исключить визуальные искажения, характерные для многих генеративных сервисов.

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«Аладдин» и «Группа Астра» объединили инфраструктуру и безопасность в единую экосистему Безопасность

Для повышения безопасности и корректности работы разработчики внедрили автоматическую ИИ-модерацию. Сервис распознает групповые фотографии, изображения третьих лиц и запрещенный контент, предотвращая некорректное использование технологии.

«Ключевой целью проекта было не просто внедрение ИИ-технологий, а создание понятного и мотивирующего цифрового инструмента, который помогает человеку визуализировать будущий результат и дать дополнительную мотивацию к реальным изменениям», – сказади в ИТ-компании «Андагар».

Новый ИИ-фильтр уже доступен пользователям бесплатно на платформе «Стройнее Про».

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