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«WB Банк» запустил сервис цифрового кредитования для индивидуальных предпринимателей

«WB Банк» запускает специализированный сервис «Старт» для быстрого доступа предпринимателей к кредитованию. Сервис ориентирован на продавцов, работающих на маркетплейсе. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«Миссия «WB Банка» — делать финансирование доступнее для бизнеса. По данным RWB Исследования, потребность в кредитах хотя бы иногда возникает у 58% селлеров. Большинство продавцов на Wildberries — индивидуальные предприниматели, поэтому «WB Банк» создал специализированный сервис кредитования, учитывающий их потребности и особенности работы. Мы сделали полностью цифровой и бесшовный процесс: заявка, одобрение и получение денег происходят в несколько кликов, без выхода из личного кабинета продавца на маркетплейсе. Для получения заемных средств предпринимателям не требуется собирать пакет документов, предоставлять справки из налоговой или оформлять залог. Решение принимается онлайн в течение нескольких часов», — сказал председатель правления «WB Банка» и глава финтеха RWB Георгий Горшков.

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Кредитный лимит в рамках сервиса «Старт» составляет от 5 до 50 млн руб., срок — от 3 до 36 месяцев. Иные условия по кредиту определяются для каждого клиента индивидуально. Подать заявку на кредит можно, кликнув на баннер с кредитным предложением на главной странице личного кабинета продавца Wildberries.

«Мы предлагаем инструменты, которые позволяют предпринимателям решать ключевые задачи — от оперативного пополнения оборотных средств до масштабирования бизнеса, учитывая специфику работы на маркетплейсе. Продавцы, использующие кредитные продукты «WB Банка», за последний год демонстрируют 65-процентный рост оборотов на площадке», — сказал Георгий Горшков.

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