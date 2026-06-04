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«Лукойл» создает цифровые сервисы в партнерстве с «Яндекс»

ПАО «Лукойл» и компания «Яндекс» заключили соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители ООО «ЛЛК-Интернешнл».

Сотрудничество предполагает внедрение облачных технологий и искусственного интеллекта для масштабирования цифровых сервисов, обеспечения надежности и безопасности хранения данных, а также совместную разработку решений для повышения эффективности операционной деятельности и более качественного потребительского сервиса.

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Стороны будут взаимодействовать в сфере создания экспертного контента для повышения качества и полноты информации о смазочных материалах и нефтепродуктах в поиске «Яндекса», разработке логистических решений для сокращения сроков и оптимизации алгоритмов доставки товаров.

Также компании намерены совместно развивать цифровые сервисы для автомобилистов, включая обслуживание автомобилей, навигацию и поддержку автовладельцев.

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