«Диасофт» обновил платформу Digital Q.Palette до 21 версии Angular

Компания «Диасофт» провела обновление версий базовых фреймворков платформы проектирования интерфейсов Digital Q.Palette. Обновление до 21 версии Angular стало важным этапом развития Digital Q.Palette, которая важна для работы других платформ экосистемы low-code разработки Digital Q. Это помогает ускорить разработку веб-приложений и обеспечивает значительный рост производительности. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Одновременно снижается объем служебного кода и уменьшается количество потенциальных уязвимостей.

В обновленной версии Digital Q.Palette появилась новая функциональность Signal. Она упрощает связи между действиями, используя актуальные и поддерживаемые версии библиотек. Это важно в крупных проектах, где сложная логика состояния может замедлять разработку и повышать риск ошибок. Кроме того, добавлен компонент Strong Elong, который помогает сократить дублирование кода, стандартизировать подходы и облегчить поддержку кодовой базы при развитии продукта.

Благодаря микросервисной архитектуре Digital Q.Palette интегрируется в любой ИТ-ландшафт предприятия и масштабируется в зависимости от потребностей бизнеса.