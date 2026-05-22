Разработан методический материал «Помощник преподавателя» для проверки ВКР и работы с ИИ-текстами

Компания «Думейт» представила новый методический инструмент для высшего образования — «Помощник преподавателя», предназначенный для проверки выпускных квалификационных работ (ВКР) в условиях массового использования студентами генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

Документ предлагает вузам готовый практический чек-лист, который помогает выстроить единый и профессиональный подход к оценке студенческих работ. В отличие от традиционной модели, основанной исключительно на проценте оригинальности текста, новый подход предполагает комплексную академическую экспертизу: анализ содержания, структуры аргументации, корректности источников и степени самостоятельности автора.

По словам разработчиков, ключевая задача «Помощника преподавателя» — не наказание студентов за использование ИИ, а формирование прозрачных правил академической работы в новой цифровой среде.

Документ включает рекомендации по выявлению типичных признаков ИИ-генерации: шаблонных формулировок, отсутствия авторской позиции, чрезмерно «гладкого» стиля, а также ошибок в библиографии и ссылках. Отдельное внимание уделено проверке научных источников, поскольку современные нейросети способны создавать несуществующие публикации и фиктивные библиографические записи.

При этом авторы документа подчеркивают: ни один отдельный признак не может считаться прямым доказательством нарушения академической этики. Решение должно приниматься только на основе совокупности факторов и экспертной оценки преподавателя.

Особую ценность новый инструмент представляет для методистов и администраций вузов. Памятка фактически служит основой для разработки внутренних регламентов по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. В документе содержатся рекомендации по оформлению разделов, связанных с применением ИИ, декларированию используемых сервисов, фиксации промтов и разграничению самостоятельной и машинной работы.

Эксперты отмечают, что российские университеты сегодня находятся в стадии формирования единых подходов к регулированию ИИ в образовании. На этом фоне появление структурированного методического решения может стать важным шагом к унификации практик проверки ВКР и снижению конфликтных ситуаций между студентами и преподавателями.

Дополнительной особенностью «Помощника преподавателя» стала диагностическая модель оценки нарушений. В ней предлагается разделять добросовестное использование ИИ-инструментов, технические ошибки оформления, методологические нарушения и случаи академической недобросовестности. Такой подход позволяет вузам перейти от формального контроля к более гибкой и профессиональной системе оценки качества студенческих исследований.

В компании «Думейт» считают, что развитие генеративного ИИ неизбежно меняет подходы к высшему образованию, а задача университетов сегодня заключается не в полном запрете нейросетей, а в создании понятных и этически обоснованных правил их применения.