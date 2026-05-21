«ИТ-парк» стал авторизованным учебным центром «Р7»

Российский разработчик ПО для офисной работы АО «Р7» и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-парк“», подведомственное учреждение Минцифры Республики Татарстан, заключили соглашение о сотрудничестве в образовательной сфере. Андрей Молчанов, руководитель центра по работе с образовательными учреждениями АО «Р7», передал сертификат авторизованного учебного центра Рифнуру Камалову, заместителю директора по ИТ-инфраструктуре ГАУ «ИТ-парк». Об этом CNews сообщили представители «Р7».

Партнерство направлено на развитие системы подготовки пользователей к работе с продуктами «Р7». Обучение в ИТ-парке будет вестись по официальным программам разработчика, с использованием актуальных методических материалов и офисного пакета «Р7» офис. В основе — курсы, разработанные в «Р7», которые будут вести сертифицированные преподаватели, прошедшие соответствующую аттестацию. При этом компания оставляет за собой возможность контролировать качество подготовки, например, выборочно участвуя в занятиях и оценке результатов обучения. По итогам выпускники курсов получат именные сертификаты «Р7» с уникальной идентификацией.

Соглашение открывает дополнительные возможности и для ИТ-парка, такие как участие в совместных маркетинговых и образовательных инициативах и реализации совместных проектов.

«Развитие сети авторизованных учебных центров приоритетное для нас направление работы. Включение в число наших образовательных партнеров ГАУ «ИТ-парк» очень значимое и радостное для нас событие. Наши продукты обладают насыщенным функционалом, но для полноценного задействования всех их возможностей пользователем обучение крайне важно. Это прямо влияет на продуктивность их работы и на эффективность работы организаций, сотрудниками которых они являются», — отметил Андрей Молчанов, руководитель центра по работе с образовательными учреждениями АО «Р7».

«Для нас партнерство с «Р7» — это шаг вперед. Мы помогаем стране развивать собственные ИТ-решения, а пользователям переходить с западных продуктов на отечественные и видим в этом большой потенциал. Офисные программы сегодня это основа любой работы за компьютером. Мы хотим, чтобы люди умели работать в российском ПО качественно и легко. Это тоже часть нашего вклада в развитие российской ИТ-экосистемы» — сказал Рифнур Камалов, заместитель директора по ИТ-инфраструктуре ГАУ «ИТ-парк».

