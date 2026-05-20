VK Tech и «Транснависофт» договорились о совместном развитии цифровых решений для транспортной отрасли

VK Tech и компания «Транснависофт», разработчик навигационных и диспетчерских систем для транспортной отрасли, подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены совместно развивать цифровые решения для транспортных предприятий и региональных транспортных комплексов.

Сотрудничество охватывает несколько направлений: интеграцию облачных и платформенных решений VK Tech в продукты «Транснависофт» для обеспечения отказоустойчивости при растущих нагрузках, совместную проработку сценариев замены зарубежного ПО для транспортных заказчиков, а также объединение отраслевой экспертизы и организацию профильных мероприятий.

«Транснависофт» разрабатывает навигационные и диспетчерские системы для транспорта. Платформы компании в реальном времени обрабатывают данные тысяч единиц техники в десятках регионов. Сотрудничество с VK Tech позволит обеспечить инфраструктуру для дальнейшего масштабирования транспортных решений при растущей нагрузке на ИТ-инфраструктуру компании.

«Наши платформы обеспечивают работу транспортных комплексов по всей стране, и объем данных, который они обрабатывают, непрерывно растет. Сотрудничество с VK Tech позволит укрепить технологическую основу наших решений и совместно продвигать цифровизацию транспорта на базе российских разработок», — сказал заместитель генерального директора «Транснависофт» Артем Зотов.

«Опыт VK Tech в создании высоконагруженных платформ особо востребован в транспорте и логистике. Объединение этих компетенций с отраслевой экспертизой «Транснависофт» открывает возможности для новых масштабных проектов», — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

