RDW Computers устраняет до 94% неисправностей за семь дней гарантийного ремонта

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) проанализировала работу собственного сервисного центра за I квартал 2026 г. и сравнила динамику проведения гарантийных ремонтов с аналогичными периодами двух предыдущих лет. Анализ показал, в указанный период до 94% неисправностей устранялись в течение первых семи календарных дней сервисного ремонта. Превышений сроков гарантийного обслуживания не зафиксировано. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

C каждым годом объемы продаж продукции RDW Computers возрастают. В I квартале 2026 г. только количество поставленной продукции с действующей гарантией на материнских платах RDW Computers превысило 66 тыс. устройств. И, если ранее гарантия на технику компании составляла один год, то в 2024 и 2025 гг. сроки гарантийных обязательств расширились до трех-пяти лет.

«За время работы сервисного центра собрана база данных отказов нашей техники во время эксплуатации. Это позволяет точнее диагностировать поступающее в сервис оборудование, существенно сокращать сроки его гарантийного ремонта и быстрее возвращать заказчикам, – отметил Александр Субботин, исполнительный директор «РДВ Технолоджи». – Наш анализ показал, что в I квартале 2026 г. (по сравнению с аналогичными периодами 2024 и 2025 гг.) мы сократили время пребывания оборудования в сервисном центре компании и повысили качество его ремонта. В течение первых семи дней гарантийного ремонта устраняется 94% неисправности поступающего в сервис оборудования. В анализируемый период превышений сроков гарантийного обслуживания не отмечено. А сам показатель скорости выполнения работ по гарантии существенно выше привычных для рынка ожиданий».

Сервисная статистика демонстрирует тенденцию повышения качества выпускаемой продукции. Количество обращений с гарантийными случаями в сегментах клиентских устройств и мониторов в I квартале 2026 г. уменьшилось на 13%. В то время, как в сегменте серверных решений динамика обращений соответствует стадии развития продуктового направления и особенностям эксплуатации данного класса оборудования.