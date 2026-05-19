Представлена функцию против «залипания» в каталоге онлайн-кинотеатра

Холдинг «ON Медиа» анонсировал новую функцию онлайн-кинотеатра «Кион» – OneClickStart. Она позволяет пользователю при запуске приложения одним нажатием продолжить начатый фильм, сериал или вернуться к телеканалу, на котором он остановился, минуя витрину и выбор контента. Об этом CNews сообщили представители «ON Медиа».

OneClickStart будет развертываться во II полугодии 2026 г. поэтапно на разных платформах «Кион».

От «залипания» к осознанному просмотру

Современные сервисы построены так, что пользователь тратит десятки минут на выбор фильма, пролистывая баннеры и подборки. «Кион» предложит альтернативный путь, благодаря которому при запуске приложения, до показа основной витрины, появляется поп-ап с конкретным предложением – досмотреть начатый фильм или сериал, вернуться к телеканалу, на котором пользователь остановился в прошлый раз, или включить только что вышедшую новую серию любимого сериала.

«Чем быстрее человек погружается в контент, тем меньше шансов, что он застрянет в бесконечном скроллинге витрины. OneClickStart – это не про промо, а про удобство и возвращение пользователю контроля над своим временем», — сказал Алексей Арефьев, директор по управлению продуктовым портфелем холдинга «ON Медиа».

Особенности решения

По словам Алексея Арефьева, главная техническая сложность заключалась в том, чтобы встроить в сценарий «продолжить просмотр» ТВ-контент: зрители телеканалов смотрят и прямой эфир, и записи передач, и фильмы. Команда «Кион» собрала единую историю просмотра, объединяющую онлайн-кинотеатр и ТВ, что и позволило сделать точки быстрого возврата универсальными.

В результате одно решение работает и для аудитории, которая смотрит ТВ-каналы, и для поклонников кино и сериалов, которые следят за новинками платформы.

Изменения продуктовых метрик

По оценкам «Кион», запуск OneClickStart должен положительно повлиять на общее время, которое пользователь проводит с сервисом.

В дальнейшем «Кион» планирует развивать OneClickStart и приложение будет не только возвращать пользователя к уже начатому, но и подсказывать, что посмотреть прямо сейчас, исходя из его привычек и предпочтений.

