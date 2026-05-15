Компания «ПромЭнерго» впервые представила новую линейку приборов учета электроэнергии

Компания «ПромЭнерго», российский разработчик и производитель интеллектуальных систем учета энергоресурсов, впервые представила новое поколение приборов учета электроэнергии. Об этом CNews сообщили представители «ПромЭнерго».

Новая линейка разработана в соответствии с обновленными стандартами организации ПАО «Россети». С 1 июля 2026 г. вступает в силу СТО 34.01-5.1-009-2024, который задает единые требования к приборам учета для производителей. Документ регламентирует габаритные размеры и технические характеристики, а также предусматривает обязательное наличие унифицированного модуля связи для дистанционного снятия показаний, передачи профилей нагрузки, удаленного управления и диагностики.

Серийное производство новой линейки «ПромЭнерго» началось весной 2026 г. Трехфазный счетчик выполнен в компактном корпусе и при этом укладывается в ограничения по максимальным размерам, установленным стандартом. Корпус имеет усиленную защиту от вскрытия и вмешательства. При попытке доступа срабатывает электронная пломба, а корпус необратимо деформируется, что помогает персоналу быстро выявить факт вмешательства и усложняет модификацию прибора.

В состав новой линейки входят гибридные модули связи с резервированием каналов передачи данных. При помехах или сбое на основном канале передача автоматически переключается на альтернативный. Это позволяет поддерживать дистанционный сбор данных на объектах со сложными условиями связи.