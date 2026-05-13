«Геоскан» и «Оператор инфраструктуры БАС» протестировали управление беспилотником с использованием сети наземной связи

В Ханты-Мансийском автономном округе успешно прошли летные испытания беспилотника «Геоскан 701 Видео» с управлением и передачей данных по каналам связи ООО «Оператор инфраструктуры БАС», построенных по поручению и при поддержке Правительства Югры. Использование наземной инфраструктуры позволило обеспечить непрерывную связь с бортом и качественную передачу видеосигнала в режиме реального времени на расстоянии более 100 км от точки взлета. Об этом CNews сообщили представители «Геоскан».

В ходе испытаний были отработаны сценарии изменения полетного задания, выполнения полетов «по требованию», а также управления в ручном режиме. Кроме того, проведен облет заданных зон с видеофиксацией объектов интереса. Стабильная передача видео с отработкой функций увеличения и уменьшения масштаба, а также захвата и сопровождения выбранных объектов осуществлялась на всем протяжении полета.

В итоге максимальная дальность полета от наземной базовой станции составила около 55 км, а от штатной станции управления и точки взлета — более 100 км. Тестовые полеты охватили территорию площадью более 250 кв. км.

«С помощью «Геоскана 701 Видео» можно обследовать обширные и труднодоступные территории. Испытания подтвердили, что использование наземной инфраструктуры связи позволяет обеспечить устойчивое управление БВС и передачу видеоданных на значительных расстояниях, открывая новые возможности для мониторинга и оперативного реагирования», — сказал директор департамента услуг ГК «Геоскан» Илья Демко.

«Инфраструктура идентификации и контроля БАС Югры обеспечивает не только передачу данных и управление беспилотником, но и решает задачу удаленной идентификации БАС в полном соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 1701 от 30.11.2024 г., позволяя достичь широкого покрытия сетью для целей идентификации работающих БАС по принципу «свой-чужой» и контроля воздушного пространства в интересах властей, силовых структур и владельцев важных объектов», — сказал генеральный директор ООО «Оператор инфраструктуры БАС» Александр Терентьев.

В апреле 2026 г. «Геоскан» и «Оператор инфраструктуры БАС» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие беспилотных технологий и их внедрение в лесное хозяйство, геодезию и картографию. Ключевым направлением партнерства стало развитие решений для обеспечения полетов БВС с использованием наземной инфраструктуры связи.