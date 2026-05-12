Разделы

Интернет Веб-сервисы Искусственный интеллект
|

«Яндекс Практикум» запустил «Луми» — платформу коротких практик с ИИ-тренажёром для развития карьерных навыков

«Яндекс Практикум» представил «Луми» — мобильную платформу для развития «мягких» навыков, востребованных работодателями и влияющих на карьерный рост. Пользователям доступны короткие ежедневные практики, персональные маршруты обучения и ИИ-ассистент для отработки рабочих сценариев в диалоге.

Платформа предлагает 18 образовательных маршрутов по шести направлениям: управление вниманием, эффективные коммуникации, подготовка к карьерным изменениям, переговоры о зарплате, работа с профессиональной неуверенностью и восстановление от стресса. Каждый маршрут включает видео от эксперта и около 10 упражнений для отработки навыков. На момент запуска «Луми» предлагает программы от 25 практикующих карьерных консультантов, нейробиологов и специалистов по коммуникациям.

ИИ-ассистент работает как интерактивный тренажёр по материалам экспертов и моделирует рабочие ситуации, например, защиту проекта перед заказчиком или обсуждение спорных моментов с руководителем. Нейросеть анализирует действия пользователя, дает обратную связь и подсвечивает зоны роста. Это позволяет тренировать коммуникативные навыки до их реального применения в рабочих процессах.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Луми» дополняет продукты «Практикума» для выбора профессии, обучения и карьерного развития. Занятия на платформе занимают 5–10 минут в день, что позволяет встроить практику даже в плотный рабочий график.

Платформа работает по подписной модели с ознакомительным периодом в течение недели. Стоимость обучения составляет 399 руб. в месяц.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Озера-хранилища и ИИ-агенты — главные тренды на российском рынке больших данных и средств аналитики

У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов

Бизнес переплачивает за ИТ: как платформы мониторинга помогают контролировать затраты

В 2026 г. ИИ превратился в ИТ-оружие, опасное для всего мира

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Как бесплатно редактировать фотографии с помощью нейросетей: лучшие приложения и сервисы

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT Runner 2: бег без границ

Показать еще

Наука

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290