«Яндекс Практикум» запустил «Луми» — платформу коротких практик с ИИ-тренажёром для развития карьерных навыков

«Яндекс Практикум» представил «Луми» — мобильную платформу для развития «мягких» навыков, востребованных работодателями и влияющих на карьерный рост. Пользователям доступны короткие ежедневные практики, персональные маршруты обучения и ИИ-ассистент для отработки рабочих сценариев в диалоге.

Платформа предлагает 18 образовательных маршрутов по шести направлениям: управление вниманием, эффективные коммуникации, подготовка к карьерным изменениям, переговоры о зарплате, работа с профессиональной неуверенностью и восстановление от стресса. Каждый маршрут включает видео от эксперта и около 10 упражнений для отработки навыков. На момент запуска «Луми» предлагает программы от 25 практикующих карьерных консультантов, нейробиологов и специалистов по коммуникациям.

ИИ-ассистент работает как интерактивный тренажёр по материалам экспертов и моделирует рабочие ситуации, например, защиту проекта перед заказчиком или обсуждение спорных моментов с руководителем. Нейросеть анализирует действия пользователя, дает обратную связь и подсвечивает зоны роста. Это позволяет тренировать коммуникативные навыки до их реального применения в рабочих процессах.

«Луми» дополняет продукты «Практикума» для выбора профессии, обучения и карьерного развития. Занятия на платформе занимают 5–10 минут в день, что позволяет встроить практику даже в плотный рабочий график.

Платформа работает по подписной модели с ознакомительным периодом в течение недели. Стоимость обучения составляет 399 руб. в месяц.