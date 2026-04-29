Проводные роботы-газонокосилки возвращаются в фокус

Рынок роботизированных газонокосилок в последние годы активно смещается в сторону беспроводных решений с GPS-навигацией и камерами. Однако на фоне этого тренда проводные модели начинают возвращать интерес пользователей — как более стабильный и предсказуемый вариант в реальных условиях эксплуатации. Об этом CNews сообщили представители Robokos.

По оценке Robokos, в российских условиях эффективность беспроводных решений может зависеть от качества сигнала, инфраструктуры и погодных факторов. В результате часть пользователей переосмысливает выбор и обращается к более простым и автономным технологиям.

Robokos развивает линейку проводных роботов-газонокосилок серии RM, в которую входят модели RM600i, RM1400i, RM2500i.

Ключевой акцент — на надежности, предсказуемой работе и экономике владения. Проводные модели не зависят от GPS и внешних сигналов, работают в заданных границах участка и требуют минимальной настройки.

Пресс-служба Robokos Проводные роботы-газонокосилки возвращаются в фокус

По данным компании, такие решения обеспечивают более доступную стоимость входа, сниженные расходы на обслуживание и стабильную работу вне зависимости от внешних факторов.

Robokos позиционирует себя как российский бренд с фокусом на локальные условия эксплуатации. Компания развивает собственную сервисную поддержку и обеспечивает доступность запчастей, что становится важным фактором при выборе техники для частного использования.

Для пользователей, ориентированных на трендовые сценарии, в линейке представлена модель Robokos RV600bi— беспроводной робот, работающий на основе камер.

В отличие от большинства аналогичных решений, он не использует GPS, что позволяет избежать зависимости от спутникового сигнала и повысить стабильность навигации.

В компании отмечают, что выбор робота-газонокосилки сегодня зависит не от технологичности как таковой, а от условий использования. Проводные модели остаются базовым решением для стабильной эксплуатации, тогда как беспроводные устройства дополняют линейку для более сложных сценариев.

Цены на роботов в линейке Robokos начинаются от 39,9 тыс. руб. за проводные модели серии RM и от 79,9 тыс. рублей за беспроводные модели. Официальная гарантия на продукцию — до 36 месяцев в зависимости от модели.