ИИ подсказывает руководителям, где буксует работа отдела: 60% пользователей изучают подсказки

«Битрикс24» проанализировал, как пользователи работают с ИИ-помощником в инструменте «Потоки + AI» — сервисе для распределения внутренних задач внутри отдела. 60% пользователей открывают рекомендации, которые ИИ формирует на основе анализа рабочего процесса. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Помощник не выдает общих советов в духе «работайте эффективнее». Он смотрит на параметры потока – скорость обработки задач, распределение нагрузки, как часто задачи возвращаются на доработку — и подсказывает, где именно процесс начинает буксовать. Например, если задачи зависают, ИИ может предложить доработать шаблон их постановки: часто проблема не в исполнителях, а в том, что они получают слишком мало вводных на старте и тратят время на уточнения. Если нагрузка распределена неравномерно, помощник покажет это руководителю — чтобы тот мог перераспределить работу до того, как у команды накопится усталость.

Сам инструмент «Потоки + AI» рассчитан на отделы, работающие на входящих запросах от остальной компании – юридический, финансовый, HR, административный, маркетинг. Заявки из других подразделений собираются в общую очередь и автоматически распределяются между исполнителями; руководитель видит загрузку команды и точки замедления в реальном времени.

В марте 2026 г. «Битрикс24» получила патент на технологию «Потоки + AI». Это подтверждает актуальность решения и усиливает технологическую экспертизу компании в области инструментов для управления рабочими процессами.

«В любой крупной компании есть отделы, которые являются исполнителями для других сотрудников. Когда объем задач растёт, руководителю всё сложнее понимать, где возникают задержки и как помочь команде, — сказала Елизавета Яжовка, продакт-менеджер «Битрикс24». — Сотруднику достаточно поставить задачу на отдел — инструмент сам распределит ее и подскажет, как улучшить процесс».

