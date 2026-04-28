Разделы

Веб-сервисы Импортонезависимость
|

RUBx завершил тестирование системы расчетов для ВЭД

RUBx сообщает об успешном завершении тестирования системы цифровых расчетов для международных операций. Тестирование подтвердило полную работоспособность всех модулей. Следующий этап — запуск пилотной эксплуатации для ограниченного круга участников. В горизонте двух месяцев система станет доступна для массового использования — бизнесом и частными клиентами. Отмечается, что санкционные ограничения не повлияли на ход и сроки реализации проекта. Об этом CNews сообщили представители RUBx.

Система разработана на базе технологии распределенных реестров, в которой расчетной единицей является RUBx, токенизированный актив, полностью обеспеченный реальными рублями в соотношении 1:1. Архитектура решения включает несколько функциональных модулей, обеспечивающих гибкость сценариев использования, в том числе при оплате зарубежных цифровых сервисов.

В компании подчеркнули, что ключевым приоритетом остаётся развитие технологической платформы, обеспечение стабильности работы сервисов и расширение возможностей для участников рынка в рамках действующего законодательства.

На фоне усиливающихся ограничений и пересмотра привычных финансовых механизмов растет интерес к альтернативным платёжным инструментам и стремительно формируется новая архитектура расчётов, в которой гибкость и технологическая независимость выходят на первый план.

Дмитрий Шумаев, акционер RUBx: «RUBx включили в 20-й пакет санкций и это было ожидаемо. Включение проекта в санкционный список свидетельствует о признании его технологического потенциала и стратегической значимости. Сегодня под ограничениями находится широкий круг банков и компаний, включая нас. Это наносит реальный урон экономике страны, сбивает товарооборот и напрямую влияет на жизнь граждан. С самого начала разработки мы заложили в RUBx защиту от санкционных рисков. Реализовали это за счет уникальной архитектуры».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

