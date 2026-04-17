Запущен бесплатный сервис для проверки текстов на соответствие закону об англицизмах

На фоне ужесточения регулирования использования иностранных слов в публичной коммуникации диджитал-агентство «Айnet» разработало бесплатный сервис «Айnet Скан», предназначенный для автоматической проверки текстов на предмет потенциально спорных формулировок. Об этом CNews сообщили представители «Айnet».

С начала марта 2026 г. в России действует Федеральный закон №168-ФЗ, направленный на приоритизацию использования русского языка в публичных сферах. Принятые законодательные изменения усилили требования к использованию иностранных слов, в результате чего у бизнеса и медиа возникла практическая задача — быстро и точно определять, какие формулировки могут вызвать претензии со стороны регуляторов. В таких условиях ручная проверка текстов требует значительных ресурсов и увеличивает сроки выпуска материалов.

Сервис заточен на альтернативный подход. Вместо проверки каждого из нормативных словарей и поиска необходимого слова, пользователю достаточно загрузить текст и получить структурированный отчет, подсвечивающий слова, которые могут представлять риск. Инструмент проводит автоматический анализ текста на предмет использования иностранных слов, включая англицизмы и другие заимствования. Это позволяет оперативно выявлять проблемные фрагменты в тексте до публикации новости или распространения рекламного материала.

По итогам проверки пользователь получает отчет, позволяющий быстро внести корректировки и привести текст в соответствие с требованиями. Инструмент нацелен на превентивную работу с всевозможными рисками.

«Мы понимаем, что за последние годы англицизмы стали частью повседневной и профессиональной коммуникации — они используются и в рабочих чатах, и в маркетинговых материалах, и в креативных концепциях. Это сформировавшаяся практика, от которой невозможно отказаться мгновенно. Бизнесу нужно время, чтобы адаптироваться к новым требованиям, не теряя скорости и качества работы. Наш сервис был запущен в том числе с пониманием специфики работы: он не ограничивает креатив и не задает жестких рамок, а позволяет командам сохранить привычный подход к созданию контента, добавив к нему быстрый инструмент самопроверки перед публикацией. Мы рады и дальше помогать рынку умными сервисами, обеспечивающими соблюдение законодательства России», — отметил Руслан Миняжетдинов, основатель и генеральный директор «Айnet».