Студенты Московского Политеха создали бот, который разделит ресторанный счет среди участников компании

Студенты Московского политехнического университета разработали сервис ChopCheck для автоматического разделения счета в компании. Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Сервис работает как мини-приложение в Telegram без установки отдельного приложения. Пользователь фотографирует чек, система распознает позиции, каждый участник отмечает свои заказы — итоговая сумма рассчитывается автоматически.

«Идея родилась из жизни: после походов с одногруппниками в бары мы столкнулись с классической проблемой разделения счета, когда кто-то один уже все оплатил», — сказал один из авторов проекта, второкурсник направления «Системная и программная инженерия» Максим Ночной.

Проект разработала команда NowHere из 15 студентов второго и третьего курсов различных ИТ-направлений в рамках проектной деятельности университета. Куратор — Евгения Будылина, доцент кафедры инфокогнитивных технологий факультета информационных технологий Московского Политеха.

Ключевой технической задачей стало распознавание чеков по фотографии: команда протестировала классические OCR-решения и мультимодальные языковые модели, добившись точности распознавания свыше 95% в том числе при плохом освещении. Результаты исследования представлены на студенческих конференциях.

Сейчас сервис проходит открытое бета-тестирование. В планах команды — интеграция с другими мессенджерами и расширение линейки продуктов. Базовый функционал останется бесплатным; в перспективе рассматриваются партнерские интеграции с банками и сотрудничество с ресторанным бизнесом.

