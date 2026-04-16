«Интеррос» приобрел долю «Точка Банка» у VK

«Интеррос» купил 25% акций АО «Точка» у технологической компании VK. В дальнейшем этот пакет акций« Интеррос» планирует передать «Т-Технологиям» по закрытой подписке. Об этом CNews сообщили представители «Интерроса».

«"Интеррос", как крупнейший инвестор, приветствует намерение «Т-Технологий» консолидировать до 100% акций "Точка Банка". При этом банк продолжит работать под собственной лицензией и развивать продукты для предпринимателей, но уже в составе экосистемы высокотехнологичных бизнесов "Т-Технологий". "Интеррос" видит потенциал вхождения "Точка Банка" в экосистему "Т-Технологий" в объединении технологических возможностей и создании новых сервисов для предпринимателей», — сказал генеральный директор «Интерроса» Сергей Батехин.

Ранее «Т-Технологии» заявили о планах по консолидации до 100% акций АО «Точка». Консолидация усилит позиции экосистемы «Т-Технологий» в B2B-сегменте — один из ключевых драйверов ее роста. Сделка соответствует стратегии компании по развитию технологической платформы для предпринимателей и бизнеса, которая объединит финансовые сервисы и инструменты управления в одном контуре.