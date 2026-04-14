Студент МИФИ сконструировал спектрометр для сверхскорострого анализа плазмы

Студент магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Ярослав Леонов разработал и собрал спектрометр для высокоскоростной диагностики плазмы. Данное устройство необходимо прежде всего для диагностики работы двигательных установок для космических спутников, конструируемых в НИЯУ МИФИ. В первой версии прибора молодой ученый использовал две детали из подручных средств — бритвенные лезвия и дифракционную решетку. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Как рассказал Ярослав Леонов, интерес к космической тематике привел его в лабораторию плазменных ракетных двигателей МИФИ, где он занялся разработкой прибора, который позволяет измерять электронную температуру плазмы.

«Спектрометр нужен для определения параметров плазмы на выходе из двигателя, точнее — для измерения электронной температуры. Это позволяет понимать, какие процессы происходят в плазме, что, в свою очередь, может использоваться для повышения эффективности самого двигателя», — сказал молодой ученый.

Созданный студентом прибор уникален. Необходимость в собственной разработке возникла из-за ограничений готовых промышленных приборов. Существующие спектрометры обладали слишком низким временным разрешением, тогда как длительность импульса созданного в МИФИ двигателя VERA составляет всего 100 миллисекунд. В распоряжении лаборатории уже была высокоскоростная камера, способная снимать со скоростью до 10 миллисекунд на кадр, но без подходящей диспергирующей системы она не могла дать полной информации о динамике температуры плазмы.

«Спектрометр был реализован чуть ли не из подручных средств. В первой итерации я использовал два бритвенных лезвия и дифракционную решётку», — сказал Ярослав Леонов. В дальнейшем он доработал систему, добавив конденсорную и коллиматорную линзы для сбора и фокусировки света.

В рамках бакалаврской работы студенту уже удалось определить электронную температуру плазмы на выходе из сопла двигателя с высоким временным разрешением. Сейчас, в магистерской диссертации, он занимается исследованием распределения этих параметров по сечению.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать цифровизация

Созданный прибор, по словам разработчика, может найти применение и за пределами его проекта. «Спектрометр годится для высокоскоростной диагностики плазмы с большими концентрациями и относительно высокими температурами. Его можно использовать, например, на токамаке "МИФИСТ", а также на установках других институтов и научных центров», — сказал Ярослав Леонов. Он добавил, что видит у своей разработки хороший экспортный потенциал, особенно на фоне зарубежных аналогов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей.

Молодой ученый по совместительству работает в созданном при МИФИ малом инновационном предприятии СТАР (Спутниковые Технологии и Астроразработки), где занимается своей научной работой, привлекает школьников и студентов к космическим проектам и организует студенческие команды для профильных конкурсов.

Другие материалы рубрики

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

Вопреки санкциям США сверхуспешный китайский чипмейкер построит два новых завода и удвоит производство

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

Две компании по производству нанотрубок для электроники, конфискованные у люксембургской OCSiAL, переданы «Роснано»

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

В России готов к серийному производству первый принтер для «сухой печати» электронных компонентов

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще