«Авито Подработка» и «Авито Товары»: россияне активно ищут подработку и бизнес-возможности в сфере красоты

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали, как в I квартале 2026 г. по сравнению с I кварталом 2025 изменился интерес к частичной занятости в сфере красоты, а эксперты «Авито Товаров» исследовали интерес к открытию бизнеса в этой сфере. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Подработки», в I квартале 2026 г. интерес россиян к частичной занятости в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты вырос в 2,4 раза (+135% год к году). Среднее предлагаемое вознаграждение за частичную занятость здесь увеличилось на 18% и составило порядка 50,9 тыс. руб/мес. Стоит отметить, что фактический доход зависит от количества и продолжительности смен, региона занятости, а в некоторых случаях — от опыта исполнителя.

Среди ключевых специальностей направления — фиксируется рост интереса к позиции фитнес-тренера (+24% год к году), которым в среднем предлагали порядка 53,3 тыс. руб/мес при неполной занятости. Выросло число откликов и на позицию мастера ногтевого сервиса (+12%). Специальность стала самой высокооплачиваемой на подработке в сфере красоты: в среднем предлагали порядка 72,1 тыс. руб/мес. Чаще откликались также на позицию мастера депиляции (+6%), в среднем исполнители могли рассчитывать на 50,1 тыс. руб/мес.

«Мы наблюдаем рост числа предложений о частичной занятости. Особенно заметно увеличение предложений с посменной оплатой: в I квартале 2026 г. их стало на 46% больше по сравнению с предыдущим периодом. При этом исполнители откликались на такие позиции на 64% чаще. Чаще предлагали такой формат занятости и в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты (+12%). Частичная занятость позволяет компаниям гибко управлять рабочими ресурсами, а исполнителям — увеличивать совокупный доход, подрабатывая по удобному графику», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Заметно чаще подработку с посменной оплатой в сфере фитнес-клубов, спа и салонов красоты предлагали в ЮФО (+36% год к году), а в среднем исполнители могли рассчитывать на вознаграждение порядка 2,9 тыс. руб. за смену. Вырос спрос также в СФО (+34%, 3,5 тыс. руб/смена) и ПФО (+29%, 2,6 тыс. руб/смена).

По данным «Авито Товаров», россияне также активно интересуются открытием собственного дела в этом направлении. Так, объем спроса на бизнес в сфере красоты в 6,9 раз превышает объем предложения. Также увеличивает интерес и к оборудованию в этой сфере. Например, спрос на оборудование для маникюрных салонов в I квартале 2026 г. вырос на 33% в сравнении с 2025 г. Объем предложения в этой категории увеличился на 47%. Средняя цена на одну позицию составила 20 тыс. руб.

«Мы видим, что рост интереса к этой нише стимулирует и активность со стороны продавцов: в I квартале 2026 г. предложение оборудования для салонов красоты увеличилось на 22% год к году. Одновременно усиливается и значимость этого сегмента — доля предложений оборудования для салонов красоты за год выросла на 2 п.п. и сейчас занимает 12% от продаж всей категории оборудования. Для бизнеса это важный сигнал: рынок предлагает все больше возможностей для выбора оборудования под разные форматы и задачи — от запуска новой точки до обновления действующего салона», — сказал Борис Мирский, руководитель направления «Оборудование для бизнеса» в «Авито».