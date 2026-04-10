«Яндекс» научил ИИ-агентов продолжать работу даже при обрывах связи

«Яндекс» сообщил о том, что разработал отказоустойчивую платформу Agents Transport System (ATS), на которой теперь будет создавать всех своих ИИ-агентов. Она позволяет агенту как можно быстрее выполнять многошаговые задачи при потере связи или закрытии пользователем приложения — например, анализировать множество источников для развёрнутого ответа. Как только связь появляется снова, агент продолжает работу с того же шага, на котором остановился, а не запускается заново. Благодаря этому пользователь быстрее получает результат.

ATS актуальна для любых ИИ-агентов и особенно для тех, которые выполняют многошаговые задачи повышенной сложности, — например, как агент «Исследовать» в «Алисе AI». «Яндекс» уже использует в нём новую платформу. На решение сложных задач у агента может уходить до получаса, и в процессе работы он множество раз обращается к моделям, инструментам, внешним сервисам. Если пропадёт интернет, то без ATS агент перестанет выполнять задачу, а после восстановления связи продолжит решать её не с того же шага, а с самого начала. Из-за этого пользователю придётся дольше ждать результата.

ATS решает проблему полных перезапусков. Через платформу проходит всё взаимодействие между агентами, инструментами и моделями. ATS сохраняет текущее состояние выполняемой агентом задачи и при сбоях восстанавливает его с последнего шага. При этом пользователь может видеть, как агент пошагово решает задачу: ответ показывается по мере генерации и без потери промежуточных результатов.

«Яндексу» новая платформа позволяет не только обеспечить отказоустойчивость ИИ-агентов, но и тратить на их работу меньше вычислительных и финансовых ресурсов: агенты не обращаются к моделям с повторными запросами при сбоях. «Яндекс» уже выпустил набор инструментов, с помощью которого разработчики компании могут создавать агентов на базе ATS.

Крупные ИТ-компании, в том числе OpenAI, имеют аналогичные устойчивые системы, но они предназначены для внутреннего использования. С ATS команда «Яндекса» теперь может сфокусироваться на создании самих агентов и не тратить время на разработку отказоустойчивой инфраструктуры. Программисту достаточно написать код, а за стабильность работы агента будет отвечать платформа.

Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

А вы поверили. ИИ-помощник в поиске Google ежедневно выдает миллионы ложных ответов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
