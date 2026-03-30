«Акселератор ФРИИ» создал единую базу знаний по трекингу

«Акселератор ФРИИ» создал бесплатную единую открытую базу знаний по трекингу – методологии, которая за последние годы стала рабочим инструментом для стартапов, корпораций, внутренних предпринимательских команд и образовательных программ. Новый портал систематизирует подход, который команда ФРИИ формировала и развивала более 10 лет, и впервые собирает в одном месте знания, инструменты и практики от основателей и авторов методологии, которые регулярно пополняются. Об этом CNews сообщили представители ФРИИ.

Трекинг появился в российской практике во многом благодаря ФРИИ. Именно здесь была сформирована и обкатана методология работы с целями, ограничениями, гипотезами и спринтами, которая затем вышла далеко за пределы акселерационных программ и стала использоваться в разных сегментах рынка. За это время по методологии ФРИИ работали более 2,5 тыс. компаний, а свыше 150 компаний запустили или развили бизнес в более чем 80 странах.

Новая база знаний создана как открытый инфраструктурный ресурс для рынка. В ней собраны материалы по методологии трекинга, ключевым инструментам, практическим кейсам, глоссарию и подходам к работе трекера. Это открытая база знаний, в которой зафиксирована накопленная за годы экспертиза.

За более чем 10 лет ФРИИ не только развивал методологию внутри своих программ, но и обучал специалистов, которые затем внедряли этот подход в стартапы, корпорации, образовательные инициативы и международные проекты. В результате трекинг перестал быть внутренним инструментом одной организации и превратился в отдельную профессиональную практику, которая применяется в самых разных контекстах – от запуска новых продуктов до поиска точек роста в действующем бизнесе.

Появление единой открытой базы знаний важно для рынка еще и потому, что до этого момента в России не существовало одного ресурса, который бы аккумулировал все основные знания о трекинге в системном виде. Новый портал должен стать точкой опоры для тех, кто уже работает с этим подходом, изучает его или использует отдельные элементы в управлении продуктами, командами и бизнесом.