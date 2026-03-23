«МТС Маркетолог» запустил конструктор SMS-опросов

На рекламной платформе для малого и среднего бизнеса «МТС Маркетолог» запустился новый инструмент – конструктор SMS-опросов. Теперь в личном кабинете в разделе «Рассылки по своей базе Pro» любой клиент может создать опрос, разослать его по своей базе и сразу получить аналитику. Доступно семь типов вопросов: от единичного выбора из списка до открытых вопросов с возможностью прикрепить файл. Опрос можно брендировать и настроить страницу завершения, например, добавив в нее промокод или ссылку на сайт компании.

Ранее бизнесу приходилось создавать форму в сторонних сервисах, отдельно сокращать ссылку, направлять SMS-рассылку с опросом и вручную систематизировать полученные результаты. Теперь весь цикл – создание, рассылка, сбор ответов и выгрузка отчета – происходит прямо в личном кабинете «МТС Маркетолога». Респонденты проходят опрос без регистрации: при переходе по ссылке из SMS авторизация происходит автоматически, что повышает процент прохождения.

Создание опросов в «МТС Маркетологе» для рекламодателей бесплатно. Рекламодатель оплачивает только SMS-рассылку.