«1С-Рарус» трансформировал продажи в холдинге United Elements с «1С:CRM»

«1С-Рарус» автоматизировал продажи и управление проектами в холдинге United Elements, входящем в список дистрибьюторов климатического оборудования в России. Благодаря созданию единой цифровой среды на базе «1С:CRM Пров» и «1С:Комплексная автоматизация» холдинг выстроил двухуровневую систему продаж и на треть сократил время обработки клиентских заявок. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Развитие холдинга потребовало внедрения современных инструментов для управления продажами, проектами и взаимодействиями с клиентами. Команда «1С-Рарус» в Санкт-Петербурге провела анализ бизнес-процессов United Elements на разных этапах работы с клиентами. В результате новую систему решили спроектировать на базе «1С:CRM» версии «Проф».

Результаты внедрения CRM

Автоматизирован полный цикл продаж. Система проверяет уникальность обращений и автоматически распределяет их между менеджерами, присваивает проектам коды для работы с поставщиками, отслеживает оплаты и отгрузки и фиксирует причины неудачных сделок для последующего анализа.

Настроен контроль процессов по двум моделям продаж: «Проектная» для сложных сделок (до 10 этапов) и «Быстрая» для оперативных заказов. Система автоматически создает задачи, напоминания и уведомления, обязательные для перехода на следующий этап, повышая результативность работы менеджеров.

Обеспечено единство данных за счет обмена с используемой в компании учетной системой «1С:Комплексная автоматизация 8». В «1С:CRM» попадают только проведенные документы, которые автоматически обновляются при изменении. Синхронизация выполняется каждые 2 минуты — менеджеры сразу получают уведомления о платежах.

Разработана подробная карточка клиента с 25+ реквизитами. Удобно отслеживать сделки по проектам, поставщикам, контрагентам и другим параметрам. Поля карточки интереса автоматически заполняются из учетной системы и позволяют контролировать статус проектов, выставлен ли счет, прошла ли оплата и отгрузка.

Настроена интеграция CRM с корпоративной почтой. Менеджеры ведут переписку с клиентами из карточки сделки, история взаимодействий автоматически сохраняется в системе, что обеспечивает прозрачность коммуникаций.

Илья Муранцев, коммерческий директор ЗАО «Холдинговая Компания «Юнайтед Элементс Групп»: «Нам удалось выстроить по-настоящему бесшовный процесс, объединив продажи и учет в единой логике. Мы продумали и настроили две воронки под разную специфику сделок и автоматизировали весь путь — от заявки до отгрузки, включая подготовку документов и контроль дедлайнов. Убраны информационные барьеры между отделами: теперь заявки обрабатываются на 30% быстрее, а наши менеджеры тратят на 40% меньше времени на рутину. Команда действует слаженнее, а управление проектами упрощается».