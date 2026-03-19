Tuvio выпустил первый аэрогриль-ланчбокс для приготовления и хранения еды

Бренд Tuvio представил аэрогриль-ланчбокс, в котором можно и готовить, и хранить еду. После приготовления ее легко убрать в холодильник и взять с собой — на работу, в поездку или на пикник. Это позволяет не перекладывать готовую еду в другую посуду. Об этом CNews сообщили представители Tuvio.

У аэрогриля четыре автоматических режима — фри, запекание, мясо и курица, а также ручная настройка температуры и времени. В комплекте две стеклянные чаши объёмом 1,5 и 4 литра — для ужина на двоих или приготовления блюд на большую компанию друзей.

Мощность 1550 Вт обеспечивает стабильную работу устройства: аэрогриль быстро нагревается до нужной температуры и поддерживает её в процессе приготовления. Через прозрачные стенки можно контролировать степень готовности. Есть функция автопаузы — если снять крышку, устройство автоматически прекратит работу. По габаритам модель сопоставима с небольшой мультиваркой, поэтому не занимает много места на кухне.

В комплект входят стеклянные чаши, решетки, крышки и инструкция. Чаши и решетку можно мыть в посудомоечной машине. Стоимость устройства без персональной скидки составит от 6,49 тыс. руб.