Пользователям Rutube теперь доступно скачивание видео на сайте

Теперь пользователи сайта Rutube могут смотреть видео без сбоев даже при нестабильном интернет-соединении. В плеере платформы появилась функция «Предзагрузка», позволяющая заранее загрузить ролик в кэш браузера. Об этом CNews сообщил представитель видеоплатформы.

«Эта функция давно была востребована пользователями. Режим «Полный» позволяет загрузить весь ролик целиком, и выбранный способ предзагрузки сохраняется для последующих видео в рамках сессии. На российском рынке аналогичного решения нет — только Rutube предлагает предзагрузку видео прямо в браузере», — отметил директор по продукту Rutube Евгений Ильчук.

Чтобы воспользоваться функцией, достаточно открыть видео на сайте, перейти в настройки плеера и выбрать «Предзагрузка» — «Полная». После завершения загрузки ролика просмотр доступен без прерываний даже офлайн. В настоящий момент можно загружать только одно видео за раз, а при недостатке свободной памяти пользователю будет предложено освободить место.

Функция доступна всем пользователям — авторизованным и неавторизованным, на десктопе и мобильном вебе Android. Версия для веб iOS появится в ближайшее время.