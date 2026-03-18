Робот-оператор VS Robotics начал информировать водителей «Ситидрайва» о нарушениях

Сервис каршеринга «Cитидрайв» автоматизировал коммуникацию с клиентами – теперь предупреждать водителей о превышении скорости будут с помощью робота-оператора компании-разработчика речевых решений VS Robotics (группа «Сбер»).

Если система фиксирует превышение скорости, то робот-оператор автоматически связывается с пользователем сразу после завершения аренды. Основная цель — не просто уведомить, а предупредить о рисках и возможных санкциях, предусмотренных договором аренды. В случае повторных нарушений доступ к аккаунту сервиса может быть заблокирован.

По итогам первых месяцев внедрения робот-оператор VS Robotics показал высокую эффективность: доля успешно информированных водителей достигает 70%, а количество повторных нарушений снижается на 30%. При этом для самого водителя общение с роботом проходит максимально комфортно — диалог с ним выстроен настолько естественно, что клиенту комфортно и просто решать с ним свой вопрос, как при разговоре с человеком.

Общаясь с роботом-оператором, 60% признаются, что превысили скорость потому, что опаздывали на встречу или в аэропорт — это самая распространенная причина спешки.

«Внедрение нашего робота-оператора позволило «Cитидрайву» решить важную задачу по предотвращению нарушений. Результаты первых месяцев работы робота означают, что речевые технологии сегодня работают на реальное изменение поведения водителей, делая процесс коммуникации быстрым и, что самое главное, результативным. Мы рады, что наше сотрудничество с «Ситидрайвом» делает городскую среду безопаснее», — отметил Максим Колосков, руководитель VS Robotics.

«Мы верим, что технологии должны помогать людям принимать правильные решения. Сотрудничество с VS Robotics позволяет нам оперативно реагировать на выявленные нарушения скоростного режима и вовремя информировать водителей. Наша задача — не штрафовать, а обучать культуре вождения. Робот-оператор справляется с этой ролью идеально: он объективен, вежлив и всегда на связи», — сказал Владимир Рыжков, руководитель отдела предотвращения нарушений «Ситидрайва».