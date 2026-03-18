«Думейт» представила обновление алгоритма детекции ИИ-текстов в академических работах

Компания «Думейт» объявляет о внедрении новой версии алгоритма детекции машинной генерации текста. Работа по усовершенствованию технологий детекции проводится непрерывно, в том числе подключаются новые библиотеки документов и проводится дообучение на новых версиях моделей искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Думейт».

В текущем обновлении реализованы следующие улучшения.

Повышена полнота поиска ИИ сгененрированных документов.

Повышена точность — снижено количество случаев, когда тексты, написанные человеком, ошибочно помечаются как ИИ-сгенерированные.

Улучшена локализация фрагментов в документах — алгоритм точнее определяет конкретные участки текста, созданные ИИ.

Обновление отражает изменения в образовательной среде, где использование нейросетей становится стандартной практикой.

Основатель компании «Думейт» Чехович Юрий: «Сегодня более 80% студентов используют нейросети, и это нормально — было бы странно, если бы они этого не делали. Важно не столько само использование, сколько то, как именно применяются эти инструменты: в каких частях работы, с какой целью. Именно поэтому детекторы остаются важным инструментом — они помогают не запрещать технологии, а понимать их роль в учебном процессе и обеспечивать прозрачность проверки».

В компании подчеркивают, что развитие технологии детекции направлено не на ограничение использования ИИ, а на формирование честной и понятной системы оценки знаний в условиях цифровой трансформации образования. Новая версия детектора является неотъемлемой частью программы обнаружения заимствований «Думейт» и направлена на повышение качества проверки документов в образовательной и профессиональной среде.

