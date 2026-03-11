Positive Technologies займется продажей и продвижением решений CyberOK

Positive Technologies и CyberOK заключили стратегическое партнерство, в рамках которого Positive Technologies займется продажей и продвижением решений CyberOK на российском и международных рынках. Сотрудничество позволит объединить экспертизу Positive Technologies в построении масштабируемых платформ кибербезопасности с технологиями CyberOK в области управления внешней поверхностью атаки, анализа уязвимостей и непрерывной валидации рисков. В результате заказчики получат доступ к более полному циклу защиты внешнего периметра — от обнаружения внешних активов и выявления слабых мест до приоритизации и подтверждения реальных рисков. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В рамках партнерства Positive Technologies планирует организовывать продажи и продвижение продуктов, технологий и сервисов CyberOK на российском рынке и за рубежом. Также ожидается, что Positive Technologies получит доступ к технологиям CyberOK и сможет интегрировать их в собственные продукты и платформенные решения, в результате чего такие технологии смогут поставляться заказчикам как в составе продуктов Positive Technologies, так и под существующим брендом и наименованиями решений CyberOK.

Кроме того, стороны договорились о взаимном обмене технологической и исследовательской экспертизой, которая будет использоваться для развития и совершенствования продуктов, а также для повышения их эффективности при защите инфраструктуры компаний.

«Технологии CyberOK комплементарны решениям Positive Technologies. Они прошли экспертизу наших специалистов, получили высокую оценку качества и были проверены на практике в нашей инфраструктуре. Мы также видим хорошие перспективы для развития этих решений как на российском, так и на международных рынках. Со своей стороны мы готовы поддержать партнеров нашей технической и бизнес-экспертизой. Уверен, что сотрудничество будет полезно для наших компаний и для развития российской индустрии кибербезопасности в целом», — сказал Максим Филиппов, заместитель генерального директора Positive Technologies.