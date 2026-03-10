«Воксис» досрочно погасил облигации серии 001Р-02 на 200 млн руб.

ООО «Воксис» реализовало call-опцион и досрочно погасило биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 200 млн руб. Погашение состоялось в дату окончания 12-го купонного периода. Об этом CNews сообщили представители «Воксис».

Выпуск облигаций серии 001Р-02 был размещен в марте 2025 г. Срок обращения выпуска составлял четыре года с первоначальной датой погашения в феврале 2029 года. Ставка купона на весь период обращения была установлена на уровне 26,5% годовых.

За период обращения данного выпуска ключевая ставка ЦБ России снизилась с 21% (март 2025) до текущих значений 15,5%.

Компания является активным участником рынка облигаций, учитывая актуальные рыночные условия и стоимость фондирования приняла решение о досрочном погашении выпуска.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций ООО «Воксис» совокупным объемом 800 млн руб., а также выпуск биржевых облигаций МКАО «Воксис» на 300 млн руб.