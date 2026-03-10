Разделы

«Фоксфорд» и «Алгоритмика» помогут школьникам выбрать профессию цифрового будущего

Онлайн-школа «Фоксфорд» совместно со школой программирования «Алгоритмика» разработали бесплатный профориентационный тест для детей и подростков. Диагностика поможет определить сильные стороны ребенка, сформировать профиль его ключевых интересов и определить актуальную сферу деятельности, наиболее подходящую его навыкам. Об этом CNews сообщили представители «Фоксфорд».

По результатам тестирования «Профиль XXI века» ребенок сможет узнать о своих склонностях и сильных сторонах. Диагностика позволяет комплексно определить направление дальнейшего развития и понять, на что обратить внимание, чтобы оно оставалось сбалансированным — с учетом текущих интересов ребенка, а также мягких и твердых навыков, необходимых в той или иной сфере.

Тесты для дошкольников, учеников 1-4, 5-8 и 9-11 классов различаются по содержанию. Ребенку предлагается от 12 до 15 вопросов, разработанных с учетом возрастных особенностей. Старшеклассники получат ориентиры по профессиональным направлениям, вузам и предметам для сдачи экзаменов. А родители дошкольников и учеников начальной школы увидят сильные стороны ребенка и получат рекомендации, как с ними работать.

Участники тестирования получат бесплатный доступ к курсам «Фоксфорда» и «Алгоритмики» — набор материалов будет зависеть от результатов профиля. Младшие дети смогут в игровой форме познакомиться с разными направлениями и профессиями, а старшеклассники — получить практические рекомендации по подготовке к экзаменам и поступлению от преподавателей онлайн-школ.

«Современное образование — это сочетание школьных знаний и цифровых навыков для формирования будущего успеха. «Фоксфорд» много лет работает со школьными дисциплинами, «Алгоритмика» — с программированием и развитием цифровых компетенций. Мы объединили этот опыт, чтобы выстроить для ребенка целостную образовательную траекторию. Теперь ученики могут укреплять знания по школьным предметам и параллельно осваивать цифровые навыки, которые помогут им увереннее ориентироваться в мире, где технологии стали частью повседневной жизни», — сказала Ольга Тютюнщикова, руководитель проекта «Профиль XXI века» в «Фоксфорде».

HR службам пора готовиться к нашествию зумеров
цифровизация

«Программирование уже стало естественной частью образовательной среды. Сегодня вопрос уже не в том, нужно ли его изучать, а в том, как внедрить его в системное развитие ребенка. Мы совместно с онлайн-школой «Фоксфорд» выстроили последовательный маршрут обучения, в котором цифровые навыки усиливаются академической базой. Ребенок осваивает программирование вместе со школьной программой, что позволяет ему сбалансированно развиваться в обоих направлениях. Это фундамент профессиональных компетенций: сформировать у детей гибкость мышления и готовность решать разноплановые задачи, с которыми они столкнутся в будущем», — сказал Михаил Беляков, директор по маркетингу в «Алгоритмике».

Тестирование «Профиль XXI века» — первый совместный образовательный проект «Фоксфорда» и «Алгоритмики». Объединение методической экспертизы двух школ поможет детям выстроить более комплексную и разнообразную траекторию обучения и лучше понимать, в каких направлениях им стоит двигаться дальше.

