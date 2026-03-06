Компания RVi Group – победитель Национального рейтинга производителей строительного комплекса

RVi Group – российский разработчик решений для видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности – стала победителем Национального рейтинга производителей строительного комплекса 2026 года в номинации «Системы видеонаблюдения и видеоаналитики».

Национальный рейтинг производителей строительного комплекса – авторитетная экспертная оценка лучших поставщиков строительных товаров и услуг, отражающая мнение заказчиков в сегменте жилищного строительства и строительства многоквартирных домов. Рейтинг формируется как профессиональный ориентир для рынка и используется при формировании вендор листов, подготовке закупочных процедур и выборе поставщиков для жилых проектов различного масштаба. Победителей определяет Экспертный совет, в состав которого входят крупнейшие заказчики жилищного сектора.

Решения RVi Group позволяют строить масштабируемые системы видеонаблюдения и комплексной безопасности для жилой недвижимости, коммерческих объектов и критически важной инфраструктуры, обеспечивая высокое качество изображения, надежность хранения данных и широкие возможности интеграции с системами контроля доступа, охраной и пожарной автоматикой. Оборудование и программные продукты компании применяются на объектах промышленности, транспортной инфраструктуры, в социальной сфере и в проектах программы «Безопасный город».

«Получение награды Национального рейтинга производителей строительного комплекса подтверждает, что RVi Group предлагает рынку решения, которые не только соответствуют техническим и нормативным требованиям отрасли, но и отвечают ожиданиям девелоперов и эксплуатирующих организаций по надежности, удобству внедрения и качеству сервиса, – отметил директор по продажам Сергей Плотников. – Для нас это важный сигнал, что наши технологии видеонаблюдения помогают создавать по настоящему безопасную среду для жизни в современных жилых и инфраструктурных проектах».

В рамках деловой программы мероприятия представитель RVi Group выступил в блоке «Профессиональный разбор продукта с участием крупнейших заказчиков строительного комплекса», где рассказал о роли российских технологий видеонаблюдения и интегрированных систем безопасности в повышении качества городской среды и перспективах сотрудничества с девелоперами и управляющими компаниями.