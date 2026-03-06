Разделы

Исследование VK Play: вовлеченность женщин в игры растет после 35 лет

Платформа VK Play провела исследование и выяснила, как меняется роль женщин в играх и отношениях. Оказалось, 60% женщин-геймеров используют игры для поиска партнера, каждая третья считает совместное прохождение идеальным свиданием, а 72% геймерш старше 55 лет проводят время в играх каждый день.

В преддверии 8 Марта VK Play проанализировала портрет современной женщины-геймера. Данные основаны на опросе более 5,4 тыс. пользователей платформы (91% из них играют ежедневно или несколько раз в неделю). Результаты бьют по стереотипам: женский гейминг – это не «девушки в декрете, режущиеся в фермы» и не тинейджеры за стрелялками. Это в том числе и состоявшиеся женщины, для которых игры стали способом отдыха, общения и даже поиска любви.

Чем старше женщина, тем выше вероятность, что она играет каждый день. До 18 лет девушки действительно играют реже юношей, но после 35 их вовлеченность в гейминг неуклонно растет. Уже в возрастной группе 45–54 лет женщины играют активнее своих ровесников-мужчин. А среди геймеров старше 55 лет ежедневно проводят время в играх 72% женщин – против 66% мужчин.

Гейминг давно перестал быть хобби одиночек. Почти половина активных геймеров – 48% – состоят в браке или длительных отношениях. Более того, игры помогают эти отношения строить. 60% женщин-геймеров специально указывают интерес к видеоиграм в анкетах для знакомств: так они ищут партнера с похожими интересами. Еще 30% девушек используют игры как естественный фильтр – не совпадаешь по хобби, значит проходишь мимо. А для половины опрошенных тема видеоигр вообще становилась первым «ледоколом» при знакомстве.

Половина мужчин – 50% – считают девушек-геймеров привлекательными. Однако дело не только во внешности: каждый третий мужчина говорит, что игровое увлечение вызывает у него искренний интерес и уважение к женщине. В свою очередь, женщины тоже высоко ценят мужчин-геймеров: 33% находят их привлекательными, а 13% характеризуют как умных и технически подкованных.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Игры все чаще становятся частью романтических отношений. 60% пар хотя бы раз играли вместе, и именно женщины чаще видят в этом глубокий смысл. Для 32% девушек совместное прохождение игры – отличная идея для свидания, тогда как среди мужчин так считают только 20%. Пары, которые играют вместе, отмечают мощный позитивный эффект: у 44% появилось больше общих тем, а у 35% возникло ощущение «мы команда». При этом конфликты на почве игр возникают лишь у 6% пар – гейминг оказался одним из самых мирных совместных увлечений.

Среди трат на игровые покупки наиболее одобряемыми являются покупка игр (70–75%), дополнений (60%) и различных подписок (55–60%). Самыми спорными – донаты (35–40%), скины (30–35%) и лутбоксы (20–25%). Оптимальная сумма на игровые траты в паре – 5 тыс. руб. в месяц.

