Разделы

Бизнес
|

VPG LaserONE включена в реестр центра промышленной роботизации

Компания VPG LaserONE (ООО «ВПГ Лазеруан», кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявила о получении сертификата участника официального реестра центра промышленной роботизации. Решение комиссии АНО «Центр промышленной роботизации» подтвердило статус компании как интегратора роботизированных технологий на российских предприятиях.

Сертификат отражает многолетний опыт VPG LaserONE: от разработки роботизированных лазерных комплексов до их масштабирования на реальных производствах.

Для VPG LaserONE роботизация — стратегический приоритет, а не отдельное направление. Объединяя собственные лазерные технологии с промышленной робототехникой, представляя уникальные решения, компания повышает производительность, качество и независимость российских предприятий.

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики
внедрения

Включение в реестр открывает приоритетный доступ к бирже проектов центра — платформе с техническими заданиями от ключевых игроков промышленности. Для VPG LaserONE это возможность подключаться к проектам на ранних этапах: формировать концепции, предлагать комплексные решения и строить долгосрочные партнерства. Уже сейчас компания внедряет такие системы в машиностроении, транспортной отрасли и металлургии, ускоряя переход к «умному» производству нового поколения.

«Это признание наших компетенций и одновременно новый этап масштабирования, — сказал генеральный директор VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) Сергей Размахаев. — Мы формируем новую технологическую среду, в которой роботизированные лазерные решения становятся стандартом современного производства».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Плохо боролся. Уволен глава комиссии по борьбе с монополией Amazon и Microsoft на рынке облачных сервисов Британии

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В России нашли способ устранить проблему перегрева, одно из главных препятствий в развитии электроники

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240