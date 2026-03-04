Разделы

Покупатели «Яндекс Маркета» могут заказать новые iPhone 17e с 4 марта 2026 года

Покупатели «Яндекс Маркета» могут заказать новые iPhone 17e с 4 марта 2026 г. Стоимость смартфонов составит от 65 990 руб. и может варьироваться в зависимости от объема памяти, продавца и условий доставки. Новинки будут доступны во всех трех цветах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

Помимо привычных способов оплаты покупатели «Маркета» смогут также приобрести смартфон в «Сплит» — узнать доступный лимит можно в личном кабинете на сайте или в приложении «Яндекс Пэй». Получить смартфон можно будет уже в конце марта любым удобным способом, например, в выбранном пункте выдачи заказов или курьером с доставкой по клику. Точные сроки зависят от продавца. При оформлении покупки можно приобрести и страховку на смартфон: полис позволит получить новое устройство в случае негарантийной поломки.

