Павел Калякин, ИНКА 4.0: в 2026 г. сегмент MES сохранит положительную динамику и может достигнуть 19,5 млрд рублей

По оценкам генерального директора платформы ИНКА 4.0 («Индустриальная кибернетическая платформа» 4.0) Павла Калякина, в 2026 г. российский рынок систем управления производственными процессами (MES) не замедлит свой рост и увеличится на 8%, составив примерно 19,5 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ИНКА 4.0.

В 2025 г. рынок MES-систем сохранил статус одного из наиболее устойчивых сегментов промышленного ПО. Он вырос на 7% и составил порядка 18 млрд руб. Положительную динамику обусловило то, что предприятия не склонны откладывать внедрение этих продуктов даже в периоды экономической нестабильности, так как они напрямую влияют на эффективность и качество производства.

«MES-системы относятся к категории решений, инвестиции в которые предприятия не откладывают вне зависимости от макроэкономической конъюнктуры, поскольку их роль в обеспечении операционной эффективности очень высока. Большинство проектов, запланированных в 2024 г. и в начале 2025 г., были реализованы в полном объеме – во многом это и определило рост рынка», – сказал Павел Калякин.

По его мнению, перспективы сегмента в 2026 г. не менее хорошие. Драйверами роста станут новые производства, предприятия, расширяющие свои мощности и строящие новые цеха, а также компании, которые будут модернизировать устаревшие системы. При этом стоимость среднего MES-проекта с учетом внедрения по сравнению с 2025 г. изменится не сильно и составит от 200 до 400 млн руб.

Параллельно с ростом рынка увеличится и число его игроков. Если к началу 2025 г. в реестре отечественного ПО насчитывалось 65 MES-решений, то к началу 2026 г. их стало уже больше 70. Вероятно, к концу 2026 г. список дополнится новыми продуктами. Однако, по мнению Павла Калякина, усиление конкуренции неизбежно приведет к отсеву слабых игроков.

«Рынок становится более конкурентным. Число представленных решений растет, однако далеко не все вендоры могут убедительно обосновать ценность своего продукта. Скорее всего, мы увидим определенную консолидацию рынка, останутся игроки, которые делают ставку на качество продукта и выстраивают полноценную партнерскую экосистему», – отметил Павел Калякин.

Российский рынок MES-систем входит в 2026 г. с устойчивой базой и понятными точками роста. Несмотря на высокую ключевую ставку, спрос на MES-системы не снизится, а определяющим фактором конкурентной борьбы окажется способность вендора создавать измеримую ценность для заказчиков.